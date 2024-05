भारतीय नौसेना के तीन जहाज पहुंचे मनीला, दोस्ती और समुद्री यात्रा को मजबूत करना उद्देश्य

इंटरनेशनल डेस्क. दोस्ती और समुद्री यात्रा को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन फिलीपींस के मनीला पहुंचे। फिलीपींस नौसेना द्वारा जहाजों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके अलावा यह यात्रा दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की परिचालन तैनाती का हिस्सा है।



नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि यात्रा के दौरान दोनों नौसेनाओं के जवान विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान-प्रदान, खेल गतिविधियों, एक-दूसरे के जहाजों का भ्रमण, सांस्कृतिक दौरों समेत व्यापक स्तर की बातचीत में शामिल होंगे। इसके साथ ही भारतीय जहाज फिलीपींस नौसेना के साथ होने वाली समुद्री साझेदारी अभ्यास में भी भाग लेंगे।

Towards further strengthening the longstanding friendship & maritime cooperation, #IndianNavy ships #INSDelhi, #INSShakti & #INSKiltan arrived at Manila, Philippines, #19May 24. The ships were accorded a warm welcome by the @Philippine_Navy.

The visit is part of Op Deployment of… pic.twitter.com/hV14DzryEh— SpokespersonNavy (@indiannavy) May 20, 2024