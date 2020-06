गलवान में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद दुनिया भर में बसे भारतायों में चीन के प्रति गुस्सा बढ़ गया है। भारत के ...

इंटरनेशनल डेस्कः गलवान में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद दुनिया भर में बसे भारतायों में चीन के प्रति गुस्सा बढ़ गया है। भारत के अलावा विदेशों में भी चीन के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चीनी सेना के पूर्वी लद्दाख की गलवन घाटी समेत सीमा क्षेत्रों में बार-बार हो रहे अतिक्रमण और भारतीय भूमि कब्जाने की साजिशों के खिलाफ भारतीयों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। वैंकूवर में भारतीयों ने चीनी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी तिरंगा के साथ चीन पीछे जाओ के नारों के साथ आगे बढ़े हैं। इसमें गलवन वैली को फ्री करने के नारे भी लगाए गए। एक प्रदर्शनकारी ने बताया, “चीन ने अपने पड़ोसियों को डरा कर रखा है, उनकी सीमाओं में घुस जाता है।

चीन इस समय विश्व का सबसे बड़ा भूमाफिया बन गया है।” माना जा रहा है कि कनाडा में हुए इस प्रदर्शन की आंच दुनिया के कई अन्य देशों में भी पहुंचेगी। रक्षा सूत्रों के अनुसार चीन की धोखेबाजी के खिलाफ भारत ने सीमा पर करारा जवाब देने के साथ दुनियाभर में कूटनीतिक जंग भी छेड़ रखी है। भारतीय राजनयिक विदेशों में संपर्कों के जरिए चीन की घुसपैठिया नीति से पूरी दुनिया को जागरूक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण और उसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले घटिया उपकरणों के कारण चीन पहले से ही दुनियाभर के कई देशों के निशाने पर है।

#WATCH Canada: Indian community members hold an anti-China protest outside the Chinese Consulate office in Vancouver. pic.twitter.com/pAQedBSUR4