छठ पूजा तक यात्रियों को भारतीय रेलवे का तोहफा, इन रूट्स पर चलाई जा रहीं 283 स्पेशल ट्रेनें

नेशनल डेस्क: रेल यात्रियों की सुविधा के लिए और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए भारतीय रेलवे इस वर्ष छठ पूजा तक 283 विशेष ट्रेनों की 4480 यात्राएं चला रहा है। दिल्ली-पटना, दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा, दानापुर-सहरसा, दानापुर-बेंगलुरु, अंबाला-सहरसा, मुजफ्फरपुर-यशवंतपुर, पुरी-पटना, ओखा जैसे रेलवे मार्गों पर देश भर के प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए विशेष ट्रेनों की योजना बनाई गई है। रेल मंत्रालय ने कहा, नाहरलागुन, सियालदह-न्यू जलपाईगुड़ी, कोचुवेली-बेंगलुरु, बनारस-मुंबई, हावड़ा-रक्सौल आदि स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएंगी।

बता दें कि 2022 के दौरान, भारतीय रेलवे ने 216 पूजा स्पेशल ट्रेनों की 2614 यात्राओं को अधिसूचित किया था। अनारक्षित कोचों में यात्रियों के व्यवस्थित प्रवेश के लिए आरपीएफ कर्मचारियों की देखरेख में टर्मिनस स्टेशनों पर कतारें बनाकर भीड़-नियंत्रण के उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

"यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त आरपीएफ कर्मियों को तैनात किया गया है। ट्रेनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अधिकारियों को आपातकालीन ड्यूटी पर तैनात किया गया है। प्राथमिकता के आधार पर ट्रेन सेवा में किसी भी व्यवधान से निपटने के लिए विभिन्न अनुभागों में कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

प्लेटफॉर्म नंबरों के साथ ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान की लगातार और समय पर घोषणा के लिए उपाय किए गए हैं। महत्वपूर्ण स्टेशनों पर "may i help You" बूथ चालू रखे गए हैं जहां यात्रियों की उचित सहायता और मार्गदर्शन के लिए RPF कर्मी और TTE तैनात हैं। चिकित्सा टीमें कॉल पर प्रमुख स्टेशनों पर उपलब्ध हैं। पैरामेडिकल टीम के साथ एम्बुलेंस भी उपलब्ध है।

रेल मंत्रालय ने कहा, "सुरक्षा और सतर्कता विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसी भी कदाचार पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वेटिंग हॉल, रिटायरिंग रूम, विशेष रूप से प्लेटफार्मों और सामान्य तौर पर स्टेशनों पर सफाई बनाए रखने के निर्देश जोनल मुख्यालय द्वारा दिए गए हैं।"