नेशनल डेस्कः चीन में फैले कोरोना वायरस के बीच भारत ने वुहान शहर से अपने 600 से ज्यादा नागरिकों को निकाला और उनको वतन वापस लाया गया। एयर इंडिया ने 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच दिल्ली से दो फ्लाइट वुहान भेजीं और अपने भारतीय नागरिकों को भारत लाया गया। तीन दिन के इस ऑपरेशन में 78 स्टाफ की स्पेशल टीम को लगाया गया था। इसमें 68 एयर इंडिया से और 10 आरएमएल, सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ थे। दोनों दिनों में दो अलग-अलग बोइंग 747 जंबो प्लेन लगाए गए थे। ताकि अधिक से अधिक भारतीयों को चीन से भारत लाया जा सके।

टी-3 से दो फ्लाइटें वुहान पहुंचीं और वहां फंसे भारतीयों को टी-3 पर लैंड कराया गया। बताया जाता है कि चीन से जितने भी भारतीयों को दिल्ली लाना था, उसमें एक भी ऐसा भारतीय नहीं था, जिसे एयर इंडिया के क्रू या डॉक्टरों ने फ्लाइट में बोर्ड कराने से मना किया हो। इतना ही नहीं भारत ने मालदीव के 7 नागरिकों को भी वुहान से निकाला। उनको भी भारत के कैंपों में रखा गया है। वहीं जब भारतीय फ्लाइट चढ़ रहे थे तो किसी ने वहां मौजूद टीम को सलाम किया तो किसी ने हाथ जोड़ कर एयर इंडिया क्रू को थैंक्यू किया।

वुहान में पसरा सन्नाटा

वहीं जब एयर इंडिया की फ्लाइट ने लैंड किया तो वुहान शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। चीन के बहुत ही कम अफसर वहां तैनात थे। सभी के चेहरों मास्क से ढके हुए थे। इस दौरान किसी ने भी एक-दूसरे से बात नहीं की। यात्रियों को डबल मेडिकल चेकअप के बाद फ्लाइट में बैठाना शुरू किया गया। पहले चीनी सरकार की ओर से यात्रियों की जांच की गई थी, बाद में दिल्ली से गए डॉक्टर तमाम यात्रियों की जांच कर रहे थे कि क्या किसी को बुखार, अधिक खांसी या कोई ऐसा लक्षण तो नजर नहीं आ रहा है, जिससे लगे कि वह करॉना वायरस से ग्रसित है। वहीं कुछ भारतीय यात्री फ्लाइट चढ़ने से रह गए क्योंकि यह चीन सरकार ने पहले ही तय करके रखा था कि किसे भेजना है किसे नहीं।

दिल्ली एयरपोर्ट पर बनाए गए अलग काउंटर्स

एयर इंडिया की फ्लाइट के दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद तमाम यात्रियों का इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस के लिए यहां टी-3 पर अलग से काउंटर लगाए गए थे। यह पैसेंजर एरिया से एकदम अलग थे। इसमें कस्टम की ओर से दो एक्सरे मशीन भी लगाई गई थी। चीन से टी-3 उतरी फ्लाइट को भी लैंड करने के बाद अन्य यात्री फ्लाइट से अलग करके आइसोलेशन-बे में ले जाया गया। यात्रियों के उतरने से पहले ही उनके सामान को उतारकर उनकी कस्टम जांच करा दी गई थी। इसके बाद बस में उन्हें अपने-अपने लगेज लेने थे। 20-20 यात्रियों के ग्रुप को फ्लाइट से उतारकर उनकी इमिग्रेशन और कस्टम जांच कराई गई थी।

