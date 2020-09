रक्षा करार के प्रावधान के तहत सोमवार को एक भारतीय जंगी जहाज ने उत्तरी अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के टैंकर यूएसएनए यूकोन से ईंधन भरा। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने कहा,‘‘उत्तरी अरब सागर में मिशन पर तैनात आईएनएस ...

नई दिल्लीः रक्षा करार के प्रावधान के तहत सोमवार को एक भारतीय जंगी जहाज ने उत्तरी अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के टैंकर यूएसएनए यूकोन से ईंधन भरा। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने कहा,‘‘उत्तरी अरब सागर में मिशन पर तैनात आईएनएस तलवार ने लेमोआ के तहत अमेरिकी नौसेना बेड़े के टैंकर यूएसएनए यूकोन से ईंधन लिया।''



2016 में भारत और अमेरिका ने साजो-सामान विनिमय सहमति ज्ञापन (लेमोआ) पर हस्ताक्षर किया था, जिसके तहत दोनों सेनाएं एक दूसरे को मरम्मत और अन्य सेवा संबंधी जरूरतों के लिए एक दूसरे के अड्डे का उपयेाग करेंगे। भारत फ्रांस, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया और जापान से ऐसा करार कर चुका है ।

#WATCH INS Talwar on mission-based deployment in Northern Arabian Sea undertook refuelling with US Navy Fleet Tanker USNS Yukon under Logistics Exchange Memorandum of Agreement

