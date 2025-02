Indians Deported: 14 दिनों तक अंधेरे सेल में बंद रहे...15 घंटे समुद्र में सफर किया, रास्ते में दिखी लाशें- अमेरिका से Deport भारतीयों की दर्दनाक दास्तान

नेशनल डेस्क: अमेरिका में बसने का सपना देख कर निकले 104 भारतीय प्रवासियों के लिए यह सफर उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुःस्वप्न बन गया। लंबी हवाई यात्राएं, उफनते समुद्र में डगमगाती नावें, घने जंगलों और खतरनाक पहाड़ों से पैदल सफर, अमेरिकी सीमा पर अंधेरी कोठरियों में कैद और अंत में डिपोर्ट होकर भारत वापसी- यह सब उन्हें झेलना पड़ा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी आव्रजन नीति के तहत डिपोर्ट किए गए इन प्रवासियों को बुधवार को एक अमेरिकी सैन्य विमान से अमृतसर लाया गया। इनमें 33 लोग हरियाणा और गुजरात से, 30 पंजाब से, 3-3 महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से, और 2 चंडीगढ़ से थे। deportees में 19 महिलाएं और 13 बच्चे भी शामिल थे, जिनमें 4 से 7 साल के छोटे बच्चे भी थे।

पंजाब के होशियारपुर जिले के तहली गांव के हरविंदर सिंह ने बताया कि उसने एक एजेंट को 42 लाख रुपये दिए थे, जिसने उसे अमेरिकी वर्क वीजा का झांसा दिया था। लेकिन ऐन वक्त पर बताया गया कि वीजा नहीं आया, और फिर उसे दिल्ली से कतर होते हुए ब्राजील भेज दिया गया। वहां से कोलंबिया, पनामा, और फिर खतरनाक ‘डंकी रूट’ से अमेरिका भेजने की कोशिश हुई। इस सफर में दो लोगों की मौत हो गई- एक समुद्र में नाव पलटने से और दूसरा पनामा के घने जंगलों में।

One of the deported Illegal immigrants, Harvinder Singh from Punjab's Hoshiarpur, returns home.



pic.twitter.com/k4JAMG13ce