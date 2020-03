Yes Bank की ब्रांचों के बाहर लगी ग्राहकों की लंबी कतारें, ATM मशीनों में रुपयों की किल्लत

नई दिल्ली: बैंकिंग रेगुलेटर RBI द्वारा Yes Bank को लेकर हाल में उठाए गए सख्त कदमों की वजह से यह बैंक आज हर जगह चर्चा के केंद्र में है। यस बैंक के संस्थापक और पूर्व सीईओ राणा कपूर को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के ऑफिस ले जाया गया है। ED ने शुक्रवार को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी की थी। कपूर के खिलाफ धनशोधन के मामले की जांच चल रही है। सूत्रों के अनुसार, छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। ईडी की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच का दायरा और सख्त कर दिया हैं बैंक के पांच और कर्मचारी ऐजेंसी की रडार पर हैं। बता दें केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को यस बैंक के पुनर्गठन की योजना पेश की। दूसरी ओर देश के सबसे बड़े बैंक SBI के बोर्ड ने यस बैंक में 49 फीसद हिस्सेदारी के अधिग्रहण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पिछले दो दिन में केंद्रीय वित्त मंत्री से लेकर आरबीआइ गवर्नर से लेकर एसबीआइ चेयरमैन तक यस बैंक के ग्राहकों को आश्वस्त करने की कोशिशों में लगे हैं कि उनके मेहनत की कमाई पूरी तरह सुरक्षित है और डूबेगी नहीं। इसके बावजूद देशभर में यस बैंक के एटीएम के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।

