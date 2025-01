आईपीएल 2025 की तारीखों का हुआ ऐलान, सामने आई तारीख

नेशनल डेस्क: आईपीएल 2025 के आयोजन की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने रविवार को मुंबई में हुई विशेष आम बैठक के बाद यह जानकारी दी कि इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण 23 मार्च 2025 से शुरू होगा और इसका फाइनल 25 मई 2025 को खेला जाएगा।

आईपीएल 2025: कब और कहां होगा आयोजन?

राजीव शुक्ला के अनुसार, आईपीएल 2025 का आयोजन 23 मार्च से शुरू होकर 25 मई तक चलेगा। यह टूर्नामेंट भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक उत्साहपूर्ण अनुभव होगा, खासकर मेगा ऑक्शन के बाद, जहां कई बड़े नामों ने अपनी नई टीम पाई।

VIDEO | Mumbai: BCCI Vice-President Rajeev Shukla on Special General Meeting says, "Prabhtej Singh Bhatia has been declared treasurer. This was the single point agenda, so that was the discussion. There is no major agenda or anything like that in IPL or WPL. As for the rest, IPL… pic.twitter.com/5vM90po0yT