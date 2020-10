इंटरनेशनल डेस्कः ईलाज के लिए भारत यात्रा पर आई एक ईराकी महिला कोरोना वायरस के कारण मुसीबत में फंस गई है। दिल्ली के मैक्स होस्पीटल के पास स्थित एक होटल में रह रही महिला नें अंतर्राष्टीय मानवाधिकार संगठन Access to Human Rights International (AHRI) व नेशनल ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस कौंसिल ग्लोबल (NHRSJC) Global से मदद मांगी है। महिला का नाम साऊद नेमहे (Suad Nehm) है जिसने एक वीडियो में भारत और ईराक सरकार से उसकी वतन वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई है।

