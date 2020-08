नेशनल डेस्क: यह किसी से छुपा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी में old vs young के बीच छिड़ी जंग खुलकर सामने आने लगी है। जहां एक तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने नौजवान साथियों को सलाह दी है कि अपनी खुद की विरासत का अपमान नह करने की सलाह दी है तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के कुछ करीबी नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

