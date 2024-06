मालदीव ने इजराइली लोगों पर लगाया बैन तो इजराइल ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- भारत आएं

इंटरनेशनल डेस्कः मालदीव सरकार ने इजराइली पासपोर्ट धारकों को हिंद महासागर द्वीपसमूह में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करने के लिए कानूनों में संशोधन करने का रविवार को फैसला किया। यह फैसला गाजा पर इजराइली सेना द्वारा किए गए हमलों को लेकर मालदीव में बढ़ते जनाक्रोश के बीच लिया गया है। इस बीच इजराइल ने अपने नागरिकों को भारत घूमने की सलाह दी है। भारत में इजराइल के राजदूत की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर भारत के खूबसूरत पर्यटन स्थलों की फोटो पोस्ट की हैं और कहा कि इंडिया आएं।



सोशल मीडिया एक्स पर इजराइली एबेंसी ने लिखा, “जैसे कि मालदीव ने अब इजरायलियों के आने पर बैन लगा दिया हैं, नीचे दिए यह कुछ खूबसूरत और अद्भुत भारतीय समुद्र तट हैं जहाँ इजरायली पर्यटकों का हार्दिक स्वागत होता हैं और बेहद आदर सत्कार दिया जाता हैं। हमारे डिप्लोमेट्स द्वारा यात्रा की गई जगहों के आधार पर के यह कुछ सुझाव हैं।

Since the Maldives is no longer welcoming Israelis, here are some beautiful and amazing Indian beaches where Israeli tourists are warmly welcomed and treated with utmost hospitality. 🏖️🇮🇳



Check out these recommendations from @IsraelinIndia, based on the places visited by our… pic.twitter.com/kGNEDS6fsp — Israel in India (@IsraelinIndia) June 3, 2024