नेशनल डेस्क: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश उन्हे नमन कर रहा है। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्मारक राजघाट पहुंचे। इस दौरान भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवानों ने बैंड की धुन से बापू को श्रद्धांजलि दी।

#WATCH Delhi: Indo-Tibetan Border Police (ITBP) band plays 'Raghupati Raghav Raja Ram' at Gandhi Smriti, as a tribute to #MahatmaGandhi on his birth anniversary today. (Video source: ITBP) pic.twitter.com/FZHGB8k7no