नेशनल डेस्क: देश की सुरक्षा के लिए जवान किस तरह ट्रेनिंग को महत्त्व देते है इसका नज़ारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखने को मिला। दरअसल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवान -25 डिग्री सेल्सियस पर ऊंचाई वाले उत्तराखंड सीमा पर ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिए।



ट्विटर पर वायरल हुए वीडियो में आईटीबीपी के जवानों को उत्तराखंड की सीमा पर बेहद ठंडी परिस्थितियों में ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया गया है। माइनस 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर और बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरे ITBP के जवानों ने भारी बर्फ में बहादुरी से मार्च किया।



कड़ाके की ठंड के बीच भी जवानों को इस तरह ट्रेनिंग लेते देख लोग भी काफी उत्साहक हुए। ट्रोनिंग के दौरान जवान पूरी ऊर्जा और जोश के साथ निर्देश लेते और जोर-जोर से चिल्लाते हुए दिखे जिसने सब का दिल जीत लिया। इस वीडियो की लोग जमकर सरहाना कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं।



#WATCH Indo-Tibetan Border Police (ITBP) personnel train in extremely cold conditions on a high altitude Uttrakhand border at -25°C pic.twitter.com/7Hje0xAi4I