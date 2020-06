भले ही चीन अपनी हेकड़ी दिखा रहा हो लेकिन भारत के लिए अच्‍छी बात यह है कि उसे मीटियोर मिसाइल मिल रही है जिसे BVRAAM (Beyond Visual Range Air to Air Missile) की अगली पीढ़ी की मिसाइल भी कहा जाता है और यह एशिया में किसी दूसरे देश के पास नहीं है।

जे-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान VS राफेल चीन के लिए जे-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान उतारना बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। ग्लोबल टाइम्स' का दावा है कि भारत के पास अभी तक ऐसा कोई स्टील्थ विमान नहीं है जोकि दुश्मनों के रडार को तोड़ते हुए हमला कर सके। दरअसल यह लड़ाकू विमान चीन की चेंगदू एयरोस्पेस कार्पोरेशन द्वारा चीनी वायु सेना के लिए किया गया है। राफेल भले ही एफ-16 पर भारी पड़ रहा हो लेकिन चीन के जे-20 श्रेणी के विमानों की चुनौती बड़ी है। चीन के जे-20 विमानों की कॉम्बैट रेडियस 3400 किलोमीटर है जिसके आगे राफेल नहीं टिकता है। चीन आने वाले सालों में जे-20ए विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल कर रहा है। इसे देखते हुए भारतीय वायुसेना को भी अपनी क्षमताओं में इजाफा करना होगा।

