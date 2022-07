जवान ने तीन सहयोगियों को गोली मारने के बाद खुद को गोली मारी, अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में तैनात था ITBP कर्मी

नेशनल डेस्क: अमरनाथ ड्यूटी में तैनात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की आठवीं बटालियन के एक कांस्टेबल ने अपने तीन सहयोगियों पर गोली चलाकर उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात आईटीबीपी के जवान की अन्य से बहस हो गई, कहासुनी इतनी बढ़ गई कि इसने जल्द ही मातम का रुप ले लिया।

A constable of the 8th Battalion, Indo-Tibetan Border Police, opened fire, injuring his 3 colleagues in Jammu and Kashmir's Udhampur. He later shot himself dead. All injured have been shifted to the hospital and are safe. A court of inquiry has been ordered: ITBP