श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घाटी में अलग-अलग घटनाओं में आतंकवादियों द्वारा तीन आम नागरिकों की हत्या की निंदा करते हुए अपराधियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा करने का संकल्प लिया।

सिन्हा ने पहली हत्या के तुरंत बाद ट्वीट किया, 'बिंदरू मेडिकेट के मालिक श्री माखन लाल बिंदरू पर हुए आतंकवादी हमले के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। मैं इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा करता हूं। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इस जघन्य कृत्य के दोषियों को बहुत जल्द न्याय के दायरे में लाया जाएगा।'।

Terrorists will never succeed in their nefarious designs, and those responsible for such heinous acts shall be brought to justice. My heartfelt condolences to the bereaved families in this hour of grief. — Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) October 5, 2021

उन्होंने दूसरी हत्या के बारे में कहा, 'मैं आतंकवादियों द्वारा आम नागरिकों वीरेंद्र पासवान और मोहम्मद शफी लोन की हत्या किए जाने की कड़ी निंदा करता हूं।' उपराज्यपाल ने कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या का बर्बर कृत्य मानवता के खिलाफ है।

Deeply anguished to hear about the terror attack on Shri Makhan Lal Bindroo, owner of Bindroo Medicate. I strongly condemn this cowardly act. My deepest condolences to the bereaved family. Perpetrators of this heinous act will be brought to justice very soon. — Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) October 5, 2021

उन्होंने कहा, 'आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में कभी सफल नहीं होंगे और इस तरह के जघन्य कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।'

