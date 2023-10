जम्मू-कश्मीर: नवरात्रि के आखिरी दिन माता वैष्णो देवी मंदिर से आई बड़ी खबर

नेशनल डेस्क: जैसे ही नवरात्रि उत्सव आज अपने अंतिम दिन में प्रवेश कर गया, भक्त देवी दुर्गा की एक झलक पाने के लिए जम्मू-कश्मीर के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ पड़े। श्री वैष्णो देवी मंदिर हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जो देवी दुर्गा के रूपों में से एक 'वैष्णो देवी' को समर्पित है। इससे पहले रविवार को 'महाअष्टमी' के अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए प्रार्थना की।

उपराज्यपाल ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर 'लाइव दर्शन सुविधा' और द्विभाषी चैटबॉट को लॉन्च किया और भक्तों को समर्पित किया और माता वैष्णो देवी तीर्थयात्रा पर एक यात्रा गाइड बुक 'द भक्ति ऑफ शक्ति' भी जारी की। रूपा प्रकाशन द्वारा एक बयान में कहा गया है। इस बीच, नवरात्रि के आखिरी दिन 'महा नवमी' के अवसर पर असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में भी भक्त एकत्र हुए।

#WATCH | J&K | Devotees arrive at Shri Mata Vaishno Devi in Katra, in large numbers, on the last day of #Navratri pic.twitter.com/VVKYqSClY5 — ANI (@ANI) October 23, 2023