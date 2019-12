जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रविवार को हुई हिंसा के बाद सोमवार को भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सोमवार सुबह कई छात्र-छात्राएं अपने घरों के लिए रवाना हो गए। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ यहां चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया।

वहीं एक छात्रा का मीडिया के सामने आई रोते हुए बीते रात हुई हिंसा की पूरी कहानी बताई। झारखंड के रांची की रहने वाली छात्रा ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि जब ये सब शुरू हुआ तो हम लाइब्रेरी में थे, हमें सुपरवाइजर की ओर से एक कॉल आया कि सब खराब होता जा रहा है, मैं जाने ही वाली थी कि तभी छात्रों का एक झुंड भागते हुए आया और 30 मिनट में लाइब्रेरी छात्रों से भर गई।

