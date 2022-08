जम्मू-कश्मीर: आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर किया ग्रेनेड अटैक,  CRPF जवान सहित दो घायल

नेशनल डेस्क: जम्मू-कश्मीर में आतंकियों ने एक बार सुरक्षाबलों को अपना निशाना बनाया है। आतंकियों ने कश्मीर संभाग के श्रीनगर में सुरक्षाबलों पर ग्रेनेड से हमला किया है। इस हमले में एक सीआरपीएफ जवान सहित दो लोगों के घायल होने की खबर है। यह हमला अली जान रोड, ईदगाह पर हुआ है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षाबलों ने इलाको की घेराबंदी करने के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

J&K | A grenade was hurled by terrorist(s) towards security forces on Ali Jan road, Eidgah. Due to this, a CRPF jawan got minor injuries. Cordon and Search operations have been launched to nab culprit(s): Srinagar Police



