आंध्र प्रदेश: जनसेना-टीडीपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची, 118 प्रत्याशियों का किया ऐलान

नेशनल डेस्क: तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू और ‘जनसेना' प्रमुख पवन कल्याण ने शनिवार को आंध्र प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 118 उम्मीदवारों की अपनी पहली संयुक्त सूची की घोषणा की। दोनों नेताओं ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन में शामिल होने का फैसला करती है तो उसको समायोजित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सीट का आवंटन किया गया है।



Andhra Pradesh Assembly elections | TDP-Jana Sena Party (JSP) announces first list of candidates with 118 names, first time ever in the politics in Andhra Pradesh. Of these 118 nominees, TDP spearheads with 94 contenders, while Jana Sena will be contesting in 24 seats which will… pic.twitter.com/FI2UT2r0KP — ANI (@ANI) February 24, 2024