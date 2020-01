जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शरजील इमाम ने असम को भारत से अलग करने के वीडियो के बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक छात्रा सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में भाषण दे रही है।

वीडियो को ट्वीट करते हुए पात्रा ने लिखा, अब उस नापाक शरजील इमाम के बाद जरा इस मोहतरमा को भी सुन लीजिए- हमें किसी पे भरोसा नहीं है इस सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं। अफजल गुरु निर्दोष था। रामजन्मभूमि पर मस्जिद बननी थी। दोस्तों इतने जहर की खेती (वो भी बड़े पैमाने पर उत्पादन) इन कुछ ही दिनो में तो नहीं हुई होगी?

दोस्तों शाहीन बाग़ की असलियत देखें:

१)असम को इंडिया से काट कर अलग करना हमारी ज़िम्मेदारी

२)”Chicken Neck” मुसलमानो का है

३)इतना मवाद डालो पटरी पे की इंडिया की फ़ौज Assam जा ना सके

४)सारे ग़ैर मुसलमानो को मुसलमानों के शर्त पर ही आना होगा

If this is not ANTI NATIONAL then what is? pic.twitter.com/kgxl3GLwx1