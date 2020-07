सोशल मीडिया पर एक जेसीबी ड्राइवर की करतूत का वीडियो सामने आया है, जिसे देख लोग भड़क गए हैं। दरअसल ड्राइवर ने एक छोटी सी बात को लेकर एक शख्स के सिर पर जेसीबी का पंजा उठा मारा। अब उसके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है..

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर एक जेसीबी ड्राइवर की करतूत का वीडियो सामने आया है, जिसे देख लोग भड़क गए हैं। दरअसल ड्राइवर ने एक छोटी सी बात को लेकर एक शख्स के सिर पर जेसीबी का पंजा उठा मारा। अब उसके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है।

#WATCH A proclainer's driver hits a man with its front bucket in Telangana's Mulugu. FIR has been registered against the driver. Sub-Inspector, Mangapeta Police Station says, "The man was drunk and started arguing with the driver, following which the driver hit him." (07.07.20) pic.twitter.com/EjTDW6q3rD