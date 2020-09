इन सभी जियो पोस्टपेड प्लस प्लान्स के साथ डेटा, अनलिमिटिड फ्री कॉलिंग और एसएमएस के साथ Netflix, Amazon Prime और Disney Plus Hotstar VIP का मुफ्त एक्सेस दिया जाएगा। कंपनी के पोस्टपेड प्लान जियो स्टोर और घर पर डिलिवरी के माध्यम से 24 सितंबर से उपलब्ध होंगे।रिलायंस जियो ने बयान में कहा कि नए जियो पोस्टपेड प्लस प्लान को पेश करने का मकसद ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ-साथ मनोरंजन और अन्य अनुभव प्रदान करने वाली उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध कराना है।

