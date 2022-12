‘ब्राह्मण कैंपस छोड़ो’ JNU में जातिसूचक शब्द लिखे जाने पर एबीवीपी ने की ठोस कार्रवाई की मांग

नेशनल डेस्क: जेएनयू में गुरुवार को अज्ञात लोगों ने कैंपस में जगह-जगह दीवारों पर जातिसूचक शब्द लिखे होने को लेकर छात्र संगठन एबीवीपी ने ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। ABVP के अध्यक्ष रोहित ने कहा कि पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता है। उन्होंने कहा कि खून बहाने और कई धमकी भरे स्लॉगन्स लिखे गये, ये लेफ्ट विंग छात्र संगठनों का काम है। कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन करेंग।

बता दें कि 1 दिसंबर 2022 को जेएनयू कैंपस की दिवारों पर लोगों ने ब्राह्मण विरोधी नारे लिख दिए। कुछ नारे बेहद भड़काऊ थे- ‘ब्राह्मण कैंपस छोड़ो’, ‘हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं’, ‘शाखा वापस जाओ’, ‘हम बदला लेंगे’, ‘खून खराबा होगा’।

