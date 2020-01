दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए बवाल के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब कोलकाता में लेफ्ट और भाजपा के समर्थक आमने-सामने आ गए। दक्षिणी कोलकाता में ट्रैफिक ठप हो गया है और दोनों के बीच

नेशनल डेस्कः दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए बवाल के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब कोलकाता में लेफ्ट और भाजपा के समर्थक आमने-सामने आ गए। दक्षिणी कोलकाता में ट्रैफिक ठप हो गया है और दोनों के बीच किसी भी तहर की अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिसबल तैनात किया गया है। इलाके में दोनों ही पार्टियों के समर्थक विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जादवपुर यूनिवर्सिटी के आसपास भी तनाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक झंडों के साथ लेफ्ट के समर्थक वहां पहुंच रहे हैं।

#WATCH West Bengal: Police lathicharge on Jadavpur University students, near Sulekha Mor in Kolkata, during protest against JNU violence. pic.twitter.com/mJKV2D3gXF