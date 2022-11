पीएम मोदी से मिलने के लिए बैचेन दिखे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, देखें वीडियो

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने उभरती प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों सहित भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की मंगलवार को समीक्षा की। इससे पहले, जो बाइडेन नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बैचेन दिखाई दिए। बाली में चल रहे G20 सम्मेलन के दौरान जो बाइडेन एक दूसरे के निकट अपनी सीट पर बैठने से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद आगे बढ़ कर हाथ मिलाया। इसका एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले जो बाइडेन को अपनी ओर बढ़ता देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर मुड़ते हैं और हाथ मिला कर उन्हें गले लगा कर स्वागत किया। राष्ट्रपति बाइडेन इसके बाद अपनी सीट पर बैठके हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनसे कुछ कहते हैं, जिसे सुन कर वो हंस पड़ते हैं। इंडोनेशिया से आईं इन तस्वीरों को कूटनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi met US President Joe Biden and French President Emmanuel Macron as the #G20BaliSummit began in Indonesia this morning.



(Source: DD) pic.twitter.com/EXKz8lqSUJ — ANI (@ANI) November 15, 2022