नयी दिल्ली : भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में पार्टी नेता वसीम बारी और उनके परिवार के सदस्यों की मौत पार्टी के लिये "बड़ा नुकसान' है और कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नड्डा ने ट्वीट कर कहा,'मनें शेख वसीम बारी, उनके पिता और भाई को जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में हुए एक कायराना हमले में खो दिया। यह पार्टी के लिये बड़ा नुकसान है। परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। पूरी पार्टी दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है। मैं आश्वस्त करता हूं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।' वहीं पार्टी नेता राम माधव ने आतंकियों द्वारा पार्टी नेता और उनके परिजनों की हत्या किए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया और ध्यान दिलाया कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए जाने के बावजूद घटना को अंजाम दिया गया।

जम्मू-कश्मीर में भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार माधव ने ट्वीट किया, ' बांदीपोरा में युवा भाजपा नेता वसीम बारी और उनके भाई की आतंकवादियों द्वारा हत्या किए जाने से स्तब्ध और दुखी हूं। बारी के पिता भी घायल हुए थे जोकि खुद भी एक वरिष्ठ नेता हैं। आठ सुरक्षा कमांडो के बावजूद यह घटना हुई। परिवार के प्रति मेरी संवेदना।' जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि बांदीपुरा जिले में बुधवार रात को आतंकवादियों ने एक भाजपा नेता, उनके पिता और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। सिंह ने कहा कि आतंकियों ने भाजपा के जिलाध्यक्ष वसीम अहमद वारी की दुकान के बाहर रात करीब नौ बजे उन्हें गोली मार दी जिसमें उनकी मौत हो गयी।

