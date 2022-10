पंच परमेश्वर सम्मेलन में बोले जेपी नड्डा- कश्मीर से धारा 370 को हटाया, हमने जो कहा वो करके दिखाया

नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन में भाग लिया। नड्डा ने अपने संबोधन में बीजेपी पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि हमने जा कहा वह करके दिखाया। बीजेपी ने कहा था कि दोबरा सत्ता में आने पर हम कश्मीर से धारा 370 को हटाएंगे और हमने इसे करके भी दिखाया। पीएम मोदी की इच्छा शक्ति से धारा 370 को खत्म किया गया।

BJP is the only party that said in 1951-52 that there won't be 'Do Nishan, Do Vidhan, Do Samvidhan' in one country. We took out a series of journeys but we never abandoned Article 370 & said we'll scrap it. By PM Modi's willpower, Art 370 was scrapped. It's our record: JP Nadda pic.twitter.com/zQMuHjVN9Q — ANI (@ANI) October 16, 2022