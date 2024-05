Video: जूनियर एनटीआर और अल्लू अर्जुन ने लोकसभा चुनाव में डाला वोट

नेशनल डेस्क: जूनियर एनटीआर और अल्लू अर्जुन उन दो तेलुगु अभिनेताओं में से हैं जो वोट डालने के लिए अपने-अपने मतदान केंद्रों पर जल्दी पहुंचे। जबकि अल्लू अर्जुन अकेले पहुंचे, जूनियर एनटीआर के साथ उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रणथी और उनकी मां शालिनी नंदमुरी भी थीं। हैदराबाद के जुबली हिल्स में अपने मतदान केंद्रों पर कतार में खड़े दोनों अभिनेताओं का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जूनियर एनटीआर और उनके परिवार ने जुबली हिल्स के ओबुल रेड्डी पब्लिक स्कूल में अपना वोट डाला। अल्लू अर्जुन जब अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उन्हें बाउंसरों ने घेर लिया। वह कतार छोड़कर आगे खड़ा हो गया। वीडियो में उन्हें अपने वार्ड में लोगों का अभिवादन करते हुए भी दिखाया गया है।



वोट डालने के बाद अल्लू अर्जुन ने मीडिया को संबोधित किया और स्पष्ट किया कि वह किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा, "कृपया अपना वोट डालें। यह बहुत ज़िम्मेदार दिन है। मुझे पता है कि गर्मी है, लेकिन यह दिन हमारा भविष्य तय करता है।" उन्होंने आगे कहा, "मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं. मैं तटस्थ हूं. मैं उन सभी का समर्थन करूंगा जो मेरे करीब हैं. मेरे चाचा, मेरे दोस्त और मेरे ससुर सभी राजनीति में हैं. नंदयाला अभियान के संबंध में, मैं मैंने बहुत पहले ही अपने मित्र को अपनी बात बता दी थी, इसलिए मैं और मेरी पत्नी व्यक्तिगत रूप से उनसे मिले।''

हफ्तों के प्रचार के बाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में चौथे चरण के मतदान होंगे। काम के मामले में, जूनियर एनटीआर वर्तमान में निर्देशक कोराटाला शिवा की आगामी बड़े बजट की फिल्म 'देवरा' की शूटिंग कर रहे हैं। जैसा कि पहले बताया गया था, फिल्म दो भागों में रिलीज़ होगी, जिसकी पहली किस्त सितंबर में सिनेमाघरों में आएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग आखिरी चरण में है। हाल ही में जूनियर एनटीआर भी ऋतिक रोशन के साथ अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म 'वॉर 2' की शूटिंग में शामिल होने के लिए मुंबई गए थे।

