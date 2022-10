जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे सुप्रीम कोर्ट के अगले सीजेआई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगाई मुहर

नेशनल डेस्कः जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस की शपथ लेंगे। वह मौजूदा सीजेआई जस्टिस यूयू ललित की जगह लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम पर मुहर लगा दी है। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को सीजेआई की शपथ लेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिरिजू ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।

In exercise of the power conferred by the Constitution of India, President appoints Dr. Justice DY Chandrachud, Judge, Supreme Court as the Chief Justice of India with effect from 9th November 2022, tweets Union Law Minister Kiren Rijiju



