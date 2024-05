कंगना रनौत ने मंडी से भरा नामांकन पत्र, कहा- ‘मोदी जी ने बड़ी काशी से, मैंने छोटी काशी से भरा पर्चा’

नेशनल डेस्क: हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कंगना की बहन और उनकी मां भी मौजूद थी।

कंगना ने कहा कि पीएम मोदी ने बड़ी काशी-वाराणसी से नामांकन पत्र दाखिल किया है जबकि मैंने छोटी काशी-मंडी से नामांकन किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कंगना ने आगे कहा कि लोगों के प्यार ने उन्हें वापिस बुलाया है। हमारे देश की महिलाएं हर क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही हैं। आज मंडी की महिलाएं सेना में ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र से लेकर राजनीति तक में हैं।

