कंगना रनौत ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले शेयर किया अपना नया लुक, फैंस से पूछा 'कैसी दिख रही हूं'

नेशनल डेस्क: अभिनेता-राजनेता कंगना रनौत ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए अपना लुक साझा करके सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। अपने फैशन विकल्पों और अपरिपक्व शैली के लिए जानी जाने वाली रानौत ने 9 जून को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें विशेष अवसर के लिए अपना पहनावा दिखाया गया। वीडियो शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, "मेरा शपथ दिवस का लुक, यह कैसा है? "



My oath day look, howz it ? 🙂 pic.twitter.com/VgKGJof69S — Kangana Ranaut (Modi Ka Parivar) (@KanganaTeam) June 9, 2024