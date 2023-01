शाहरुख खान की  'पठान' के नाम पर कंगना रनौत की बड़ी टिप्पणी, बोलीं- 'गूंजेगा तो यहां सिर्फ जय श्री राम'

नेशनल डेस्क: बेबाक बयानबाजी करने वाली बाॅलीवुड फिल्मों की अदाकारा कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट एक बार फिर से रिस्टोर हो गया है ऐसे में कंगना ने एक के बाद एक ट्विट करना शुरू कर दिया है। वहीं इस बीच कंगना ने शाहरूख की फिल्म पठान के नाम को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की।

शुक्रवार को कंगना ने पठान फिल्म को लेकर कई ट्वीट्स किए। जिसमें उन्होंने दावा कि कि भले ही शाहरुख खान की ‘पठान’ सफल हो गई हो, लेकिन देश अभी भी 'जय श्री राम' का नारा लगाएगा। कंगना ने कहा कि यह 'भारत का प्यार और समावेश' है जो शाहरुख खान स्टारर फिल्म को जबरदस्त सफलता दिला रहा है।

वहीं फिल्म को लेकर कंगना ने लिखा कि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म "हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान और ISIS को गुड लाइट में दिखाती है।" बाद में एक्ट्रेस ने आईएसआईएस (ISIS) को ठीक करते हुए ISI लिखा। उन्होंने आगे कहा कि नफरत और फैसले से परे भारत की यही भावना इसे महान बनाती है... यह भारत का प्यार ही है जिसने नफरत और दुश्मनों की ओछी राजनीति पर जीत हासिल की है..." इसके साथ ही फॉलो-अप ट्वीट में लिखा कि लेकिन वो सभी जो हाई उम्मीद कर रहे हैं प्लीज ध्यान दें... पठान सिर्फ एक फिल्म हो सकती है... गूंजेगा तो यहां सिर्फ जय श्री राम...”



All those who are claiming Pathan is triumph of love over hate,I agree but whose love over whose hate? Let’s be precise, whose is buying tickets and making it a success?Yes it is India’s love and inclusiveness where eighty percent Hindus lives and yet a film called Pathan (cont)