थप्पड़ विवाद के बाद कंगना रनौत का बड़ा बयान,  लिखा ये नोट...

नेशनल डेस्क: अभिनेत्री से नेता बनीं कंगना रनौत इन दिनों चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनके साथ हुई थप्पड़ की घटना को लेकर चर्चा में हैं। अभिनेत्री को कथित तौर पर हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान एक सीआईएसएफ अधिकारी ने थप्पड़ मार दिया था जब वह एनडीए की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली जा रही थीं। हालांकि, अब एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद ने इसे लेकर एक लंबा नोट लिखा है.

कंगना रनौत ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर लिखा, "प्रत्येक बलात्कारी, हत्यारे या चोर के पास अपराध करने के लिए हमेशा एक मजबूत भावनात्मक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या वित्तीय कारण होता है, कोई भी अपराध कभी भी बिना कारण के नहीं होता है, फिर भी उन्हें दोषी ठहराया जाता है और यदि आप देश के सभी कानूनों का उल्लंघन करने वाले अपराध को करने के लिए अपराधियों के मजबूत भावनात्मक आवेग के साथ जुड़े हुए हैं, तो जेल की सजा सुनाई जाएगी।"

उन्होंने आगे कहा, 'याद रखें अगर आप किसी के अंतरंग क्षेत्र में घुसने, उनकी अनुमति के बिना उनके शरीर को छूने और उन पर हमला करने से सहमत हैं, तो अंदर से आप बलात्कार या हत्या से भी सहमत हैं क्योंकि यह भी सिर्फ प्रवेश या चाकू मारना ही बड़ी बात है। आपको अपनी मनोवैज्ञानिक आपराधिक प्रवृत्तियों पर गहराई से गौर करना चाहिए, मेरा सुझाव है कि कृपया योग और ध्यान अपनाएं अन्यथा जीवन एक कड़वा और बोझिल अनुभव बन जाएगा, इतना अधिक द्वेष, नफरत और ईर्ष्या न रखें, कृपया खुद को मुक्त करें।"

Every rapist, murderer or thief always have a strong emotional, physical, psychological or financial reason to commit a crime, no crime ever happens without a reason, yet they are convicted and sentenced to jail.

If you are aligned with the criminals strong emotional impulse to…