कानपुर में अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गए एक व्यक्ति को उसके कमरे में फंदे से लटका पाया गया। इससे कुछ ही देर पहले प्रेमिका के देवर ने दोनों को एक साथ देख लिया था। इस घटना के बाद, मृतक के परिवार ने महिला और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ हत्या का...

कानपुर: कानपुर में अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गए एक व्यक्ति को उसके कमरे में फंदे से लटका पाया गया। इससे कुछ ही देर पहले प्रेमिका के देवर ने दोनों को एक साथ देख लिया था। इस घटना के बाद, मृतक के परिवार ने महिला और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है।



मृतक की पहचान शिव प्रताप सिंह के रूप में हुई है, जो उन्नाव में बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन अरुण सिंह के ड्राइवर के तौर पर काम करते थे। करीब एक साल पहले फेसबुक पर उनकी महिला से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच संबंध बन गए। महिला के पति रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, जबकि उसके पिता पुलिस सब-इंस्पेक्टर हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात शिव प्रताप अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गए थे। तभी महिला के देवर ने दोनों को एक कमरे में साथ देख लिया और शिव प्रताप को उसी कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद, वह कमरे में फंदे से लटके हुए पाए गए।



महिला ने पुलिस को बताया कि उसके देवर ने उसे भी कमरे में बंद कर दिया था, जिसके बाद शिव प्रताप ने खुद को फांसी लगा ली। हालांकि, मृतक के परिवार ने आत्महत्या की बात को खारिज कर दिया है। उनका आरोप है कि महिला और उसके रिश्तेदारों ने पहले शिव प्रताप की हत्या की और फिर शव को फंदे से लटका दिया, ताकि इसे आत्महत्या जैसा दिखाया जा सके।

परिवार का यह भी दावा है कि महिला ने ही उसे मिलने के लिए बुलाया था। घटना के बाद पुलिस ने शिव प्रताप के परिवार को सूचना दी, जिसके बाद वे कानपुर पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। उनके आरोपों के आधार पर महिला, उसके देवर, ससुर और ननदों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि महिला और उसके देवर को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है।