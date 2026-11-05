सैफ पर हमले की रात का खौफनाक सच... नाइट टी-शर्ट में सड़क पर दौड़ी थीं करीना, तैमूर ने पूछा था- 'अब्बा मरने वाले हैं?'

अभिनेत्री करीना कपूर ने उस घटना को याद किया जब जनवरी 2025 में उनके घर पर उनके पति, अभिनेता सैफ अली खान को चाकू मार दिया गया था। उस समय वह अपनी नाइट टी-शर्ट पहने ही मुंबई की सड़क पर दौड़ पड़ी थीं और किसी तरह एक ऑटो-रिक्शा रोकने की कोशिश कर रही थीं।...

मुंबई: अभिनेत्री करीना कपूर ने उस घटना को याद किया जब जनवरी 2025 में उनके घर पर उनके पति, अभिनेता सैफ अली खान को चाकू मार दिया गया था। उस समय वह अपनी नाइट टी-शर्ट पहने ही मुंबई की सड़क पर दौड़ पड़ी थीं और किसी तरह एक ऑटो-रिक्शा रोकने की कोशिश कर रही थीं। 'कॉफी विद करण' के लेटेस्ट एपिसोड में उन्होंने बताया कि हमले के बाद सैफ खून से लथपथ खड़े थे और वह गाड़ियों को रोकने के लिए चिल्ला रही थीं।



सैफ और करीना ने उस हमले, उस पर उनके बच्चों की प्रतिक्रिया और परिवार पर पड़े भावनात्मक असर के बारे में बात की। सैफ ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने छोटे बेटे जेह को बचाने के लिए हमलावर का सामना किया, वहीं करीना ने खुलासा किया कि इस घटना के बाद लगभग छह महीने तक वह ठीक से सो भी नहीं पाई थीं।

चाकूबाजी के बाद मची अफरा-तफरी को याद करते हुए सैफ ने बताया कि करीना उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी की तलाश में घर से बाहर दौड़ पड़ी थीं। उन्होंने उस रात करीना के हुलिए और उनके नाइट टी-शर्ट में बाहर दौड़ने को लेकर मज़ाक भी किया।

करीना कपूर खान ने सैफ अली खान पर हुए चाकू के हमले की उस खौफनाक घटना के बारे में बताया। लोगों को लगा कि शायद करीना ने ही सैफ को चाकू मारा है, और वे पूछने लगे कि घर पर कोई नौकर क्यों नहीं था। वहीं तैमूर ने अपने अब्बा से पूछा, "क्या आप मरने वाले हैं?" यह सुनकर दिल टूट जाता है। पूरी घटना बहुत डरावनी थी।

करीना ने कहा, "मैंने अपनी नाइट टी-शर्ट पहनी हुई थी। किस्मत से, करण, किसी ने इसका वीडियो नहीं बनाया। मैं सड़क पर चिल्ला रही थी- 'रुको, रुको!' यह बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसा था। मेरे पास पजामा पहनने का भी समय नहीं था। मैं सड़क पर दौड़ पड़ी। यह बात किसी को नहीं पता, मैं पहली बार बता रही हूं।"

ऑटो-रिक्शा रोकने की कोशिश करते समय उन्होंने क्या पहना था, इस बारे में करीना ने आगे बताया, "मैंने सच में बस एक टी-शर्ट पहनी थी जो यहाँ तक (काफी छोटी) थी, और मैं किसी पागल औरत की तरह सड़क पर दौड़ रही थी, बस एक रिक्शा मिल जाए, जबकि सैफ खून से लथपथ थे।" सैफ ने मज़ाक में कहा कि उनकी टी-शर्ट बहुत छोटी थी और अगर उसका वीडियो बन जाता तो वह काफी चर्चा में रहता। हालाँकि, परिवार के लिए वह रात बेहद डरावनी थी।



तैमूर को अपने पिता की जान का डर था

करीना ने याद करते हुए बताया कि उन्होंने लिफ्ट के अंदर सैफ को बुरी तरह घायल हालत में देखा था। उन्होंने कहा, "मैंने लिफ्ट में सैफ को देखा और कहा, 'सैफ, ऐसा मत करो।' तभी तैमूर ने उनकी तरफ देखा और पूछा, 'अब्बा, क्या आप मरने वाले हैं?' मैंने सैफ की तरफ देखा, तो उन्होंने मुझे देखकर जैसे कहा, 'मुझे अस्पताल ले चलो'।" सैफ ने बताया कि उन्हें पता था कि चोटें गंभीर होने के बावजूद वह ठीक हो जाएंगे। उनकी गर्दन पर गहरे और टेढ़े-मेढ़े घाव थे, जबकि टूटे हुए चाकू का एक टुकड़ा उनकी पीठ में धंस गया था। उन्होंने कहा, "ये घाव काफी गहरे और लंबे थे, जैसे कि हर जगह गहरे कट लग गए हों।"

हमले के दौरान हथियार के टूटने के बारे में बात करते हुए सैफ ने कहा, "यह अब तक के सबसे घटिया किस्म का चाकू था। अगर यह थोड़ा भी बेहतर चाकू होता, तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। लेकिन यह इतना खराब था कि टूट गया।" करीना ने बताया कि अगर चाकू एक मिलीमीटर और गहरा चला जाता, तो यह चोट जानलेवा हो सकती थी। सैफ ने यह भी बताया कि चोट का असर उनकी रीढ़ की हड्डी पर पड़ा, जिसकी वजह से उनके पैर में सुन्नपन आ गया था।

सर्जरी के बाद इब्राहिम की आंखों में आंसू थे

शो के होस्ट करण जौहर, जो परिवार से संपर्क करने वाले पहले लोगों में से थे, ने बताया कि हमले के बाद उन्होंने सैफ के बच्चों, इब्राहिम अली खान और सारा अली खान से बात की थी। उन्होंने कहा कि वे दोनों बुरी तरह सदमे में थे। सैफ ने बताया कि ऑपरेशन के बाद जब उन्हें होश आया, तो उनका पूरा परिवार वहां मौजूद था। उन्होंने कहा, "इब्राहिम बहुत परेशान था, और आमतौर पर वह अपनी भावनाएं इस तरह नहीं दिखाता। लेकिन उस समय उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत गुस्से में था, वह हमारी रक्षा करना चाहता था और उस हमलावर को पकड़ना चाहता था।"

करण ने यह भी बताया कि अस्पताल से निकलते समय सैफ का शांत व्यवहार देखकर ऑनलाइन कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं और कई तरह की साजिश की थ्योरी (कॉन्स्पिरेसी थ्योरी) सामने आने लगीं। उन्होंने कहा, “जब आप अस्पताल से बाहर आए, तो आप इतने शांत और शालीन थे कि ऑनलाइन एक अलग ही कहानी बन गई। और फिर तरह-तरह की साजिश की थ्योरी (conspiracy theories) सामने आईं, जो बिल्कुल बेतुकी थीं।” जब करीना ने इन थ्योरी को “अजीबोगरीब” बताया, तो सैफ ने कहा, “लेकिन मुझे लोगों से यह उम्मीद नहीं है कि वे ऐसी साजिश की थ्योरी न बनाएं।”

घर पर ड्राइवर क्यों नहीं था

इस जोड़े ने उस रात घर पर ड्राइवर के न होने से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया। सैफ ने कहा, “क्योंकि वह शाम को अपने परिवार के पास घर चला जाता है। इसलिए, वहां कोई ड्राइवर नहीं था।” करीना ने स्पष्ट किया कि सैफ का बेटा, हरि के साथ उन्हें अस्पताल ले गया। करण ने पूछा, “आपका 9 साल का बेटा? और वह भी खून से लथपथ पिता को... पता नहीं कैसे।” आखिरकार, सैफ को एक ऑटो-रिक्शा में लीलावती अस्पताल ले जाया गया।

जेह को बचाने के लिए सैफ ने हमलावर को पकड़ा

सैफ ने बताया कि जब वह जेह को बचाने के लिए लड़ रहे थे, तो हमलावर ने उन पर कई बार चाकू से वार किया। उन्होंने कहा, “जब मैं उस व्यक्ति से लड़ रहा था, तो उसने मुझे लगभग 10 बार चाकू मारा।” अभिनेता ने बताया कि हिंदी फिल्मों में एक्शन सीन देखने और उनमें काम करने के अपने अनुभव की वजह से ही उनमें पलटवार करने की सूझबूझ आई। उन्होंने कहा कि हालात इतनी तेजी से बदले कि सोचने का मौका ही नहीं मिला। सैफ ने कहा, “मुझे बहुत गुस्सा आया कि वह मेरे बेटे के ऊपर चाकू लेकर खड़ा था। उस समय शरीर में एड्रेनालाईन (जोश/उत्तेजना) बहुत ज्यादा था।”

सैफ ने कहा कि उन्हें इस बात का पछतावा है कि उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोई हथियार उठाने के बारे में नहीं सोचा। उनके डाइनिंग टेबल के ऊपर सजावट के लिए एक तलवार लटकी हुई थी, लेकिन हाथापाई के दौरान उन्होंने उसका इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचा। जब करीना को डर लगा कि और भी हमलावर हो सकते हैं, तो उन्होंने सैफ से मेडिकल मदद लेने के लिए कहा। इसके बाद सैफ ने अस्पताल पहुंचने को प्राथमिकता दी।

उन्होंने इस घटना के बाद जेह की प्रतिक्रिया के बारे में भी बताया। सैफ ने कहा, "उसने मुझे अपनी प्लास्टिक की तलवार दी और कहा, 'अगली बार जब वह चोर आए, तो इसका इस्तेमाल करना।' जेह ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसलिए उसे लगता है कि मैं बहुत बड़ा रक्षक हूं।"

करीना को महीनों तक सोने में दिक्कत हुई

जहां इस आपातकालीन स्थिति में सैफ शांत रहे, वहीं करीना ने बताया कि वह पूरी तरह से सदमे में थीं। करण ने बताया कि हमले के बाद भी सैफ फोन पर लोगों से बात करते रहे। करीना ने कहा, "मैं सोच रही थी कि वह आखिर बात कैसे कर पा रहे हैं?"

करीना ने बताया कि जो कुछ हुआ, उससे उबरने में उन्हें बहुत मुश्किल हुई और वह लगभग छह महीने तक ठीक से सो नहीं पाईं। हालांकि सैफ ठीक हो गए, लेकिन इस घटना का असर परिवार पर बना रहा। उन्होंने कहा, "यह सबसे बुरा अनुभव था।"सैफ ने सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत पर भी बात की। उन्होंने कहा, "आज की दुनिया में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। थोड़ी सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि पहले के मुकाबले आज की दुनिया थोड़ी ज्यादा असुरक्षित हो गई है।"

करीन-सैफ के घर पर हमला

16 जनवरी 2025 को, रात करीब 2 बजे एक घुसपैठिया सैफ और करीना के मुंबई स्थित घर में घुस आया। बताया जाता है कि घुसपैठिए ने 1 करोड़ रुपये की मांग की और जेह के कमरे में चला गया। अपने बेटे को बचाने के लिए सैफ ने घुसपैठिए का सामना किया। इस दौरान हुई हाथापाई में उन्हें कई बार चाकू मारा गया, जिससे उनकी गर्दन और पीठ पर गंभीर चोटें आईं। लीलावती अस्पताल में उनकी छह घंटे तक सर्जरी चली और हमले के पांच दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई।