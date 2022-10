कर्नाटक: गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हुए BJP के मंत्री, मंच पर महिला को सबके सामने मार दिया थप्पड़

नेशनल डेस्क: कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार एक नई दुविधा में फंस गई है। दरअसल बोम्मई सरकार में मंत्री वी. सोमन्ना के कारनामे ने सरकार को असहज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अपनी समस्या लेकर पहुंची एक महिला को मंत्री ने थप्पड़ मार दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसारमामला कर्नाटक के चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट की है। जानकारी के अनुसार, जमीन के मालिकाना हक के लिए एक महिला मंत्री वी सोमन्ना के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी।

#Karnataka Housing Minister and Senior leader of Riot Party V Somanna slapping a woman on stage who has approached with some grievance... pic.twitter.com/GUeSi0tXuL Even those who #PayCM can't raise their grievance, then how come this woman...? — Jairaj P (@jairajp) October 23, 2022