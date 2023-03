कर्नाटक: काफी देर हवा में ही चक्कर लगाता रहा पूर्व CM येदियुरप्पा का हेलिकॉप्टर, इस वजह से नहीं हुई लैंडिंग

नेशनल डेस्क: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को लेकर जा रहे हेलिकॉप्टर को लैंडिंग की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि हैलीपैड ग्राउंड में कचरा और प्लास्टिक शीट की वजह से हेलिकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। बीएस येदियुरप्पा के हेलीकॉप्टर को कलबुर्गी के जेवरगी में उतरना था लेकिन मैदान प्लास्टिक की बोरियों से भरा था, जिसके चलते पायलट को हेलीकॉप्टर लैंड करना मुश्किल हो गया।

#WATCH | Kalaburagi | A helicopter, carrying former Karnataka CM and senior leader BS Yediyurappa, faced difficulty in landing after the helipad ground filled with plastic sheets and waste around. pic.twitter.com/BJTAMT1lpr — ANI (@ANI) March 6, 2023