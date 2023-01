कर्नाटकः हुबली पहुंचे पीएम, मोदी को देखने के लिए उमड़ी भीड़

नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को यहां राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस वर्ष, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुब्बल्लि में कर्नाटक सरकार के सहयोग से केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्घाटन कार्यक्रम यहां के रेलवे खेल मैदान में हुआ, जिसमें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित अन्य नेता उपस्थित थे।

Karnataka | PM Narendra Modi receives a warm welcome as he holds a roadshow in Hubballi.



(Source: DD) pic.twitter.com/nlZMtmdSJJ — ANI (@ANI) January 12, 2023