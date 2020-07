नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (prime minister kaushal yojana - pmkvy) के तहत COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में कश्मीरी युवाओं ने भी योगदान दिया है। PMKVY के तहत प्रशिक्षित युवा जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले के एक स्थानीय संस्थान में मास्क और पीपीई तैयार कर रहे हैं। 'She Hope Society for Women Entrepreneurs' के अंडर युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वह खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपनी अजीविका कमा सकें। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया गया था जिसके बाद वहां के युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए यह प्रशिक्षित केंद्र खोला गया।

