महंगे सिलेंडर पर PM मोदी की फोटो लगाकर KCR ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कसा तंज

हैदराबादः तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसते हुए एक वीडियो ट्विट किया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में सिलेंडर के मंहगे दामों के खिलाफ पीएम मोदी का एक पोस्टर निकाला है। इन पोस्टर को सिलेंडर पर चिपका कर उन्होंने निर्मला सीतारमण से पूछा कि बताइए, आप तो यही चाहती थीं कि राज्य में पीएम मोदी की तस्वीर लगाई जाए। लीजिए, हमने ये कर दिया है।



दरअसल, तेलंगना और केंद्र सरकार के बीच ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब बीते दिनों राज्य के दौरे के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा था कि राज्य भर की राशन की दुकान पर पीएम मोदी तस्वीर लगाई जानी चाहिए।

You wanted pictures of Modi ji ,

Here you are @nsitharaman ji …@KTRTRS @pbhushan1 @isai_ @ranvijaylive @SaketGokhale pic.twitter.com/lcE4NlsRp5