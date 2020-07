देश में जारी कोरोना के संकट के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट बैठक में “मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना” पारित कर दिया गया ​है, जिसके तहत दिल्ली में घर-घर जाकर राशन पहुंचाया जाएगा...

नेशनल डेस्क: देश में जारी कोरोना के संकट के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट बैठक में “मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना” पारित कर दिया गया ​है, जिसके तहत दिल्ली में घर-घर जाकर राशन पहुंचाया जाएगा।

केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि आज कैबिनेट ने “मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना” पारित की। इसके लागू होने पर लोगों के घर राशन भिजवाया जाएगा, उन्हें राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। वर्षों से हमारा सपना था कि गरीब को इज़्ज़त से राशन मिले, आज वो सपना पूरा हुआ।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आज दिल्ली सरकार द्वारा 'Doorstep delivery of ration' योजना को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री घर-घर राशन' योजना के तहत अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना होगा। सरकार गरीब लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी। उन्होंने बताया कि जिस दिन दिल्ली सरकार की 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन' योजना शुरू होगी, उसी दिन दिल्ली में केंद्र सरकार की One Nation, One Ration Card योजना को लागू कर दिया जाएगा।