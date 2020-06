कोरोना लॉकडाउन के कारण राज्य सरकारें अपने स्तर से जनता की मदद कर रही है, ऐसे में राज्य सरकारों की आय पर निगेटिव इफेक्ट पड़ा है। ऐसा ही राजधानी दिल्ली का भी हाल है।

नई दिल्ली/डेस्क। कोरोना लॉकडाउन के कारण राज्य सरकारें अपने स्तर से जनता की मदद कर रही है, ऐसे में राज्य सरकारों की आय पर निगेटिव इफेक्ट पड़ा है। ऐसा ही राजधानी दिल्ली का भी हाल है।इस बारे में दिल्ली के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया है कि दिल्ली सरकार के पास राज्य कर्मचारियों को सैलरी देने का बड़ा संकट पैदा हो गया है।

केंद्र सरकार से निवेदन है कि आपदा की इस घड़ी में दिल्ली के लोगों की मदद करे। https://t.co/Z82D7UEZDo

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 31, 2020



उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो महीने में सरकार के पास टैक्स के तौर पर कुल 1 हजार करोड़ का राजस्व आया है, जबकि अन्य सौर्स से 725 करोड़ रूपये जमा किए गये हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली सरकार को हर महीने 3500 रूपये वेतन देना होता है लेकिन अब सरकार के पास सिर्फ 1725 करोड़ रूपये बचे हैं।

So I have requested central govt to grant us Rs 5000 Crore. I have written to the Union Finance Minister to provide us this immediate assistance as Delhi govt has not received the fund sanctioned to states under Disaster Relief Fund. Delhi is facing financial issues: Delhi Dy CM https://t.co/PFsquJSK69

— ANI (@ANI) May 31, 2020



उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 5000 करोड़ रुपए की मदद मांगी हैं। इसके लिए उन्होंने वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आपदा राहत कोष से दिल्ली को अभी तक कुछ भी नहीं मिला, जबकि दूसरे राज्यों को दिया गया है।



इस बारे में मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर भी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि केंद्र से दिल्ली सरकार को कोई मदद नहीं मिली है जबकि बाकी राज्यों को मिल चुकी है, हम 5 हजार करोड़ की मदद केंद्र सरकार से चाहते हैं।

मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के लिए 5 हज़ार करोड़ रुपए की राशि की माँग की है.

कोरोना व लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन क़रीब 85% नीचे चल रहा है. केंद्र की ओर से बाक़ी राज्यों को जारी आपदा राहत कोष से भी कोई राशि दिल्ली को नहीं मिली है.

— Manish Sisodia (@msisodia) May 31, 2020