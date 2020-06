दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने यहां के सभी निजी अस्पतालों में 20 फीसदी बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस बीच कुछ अस्पताल मनमानी कर रहे हैं, जिसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी दी है...

As of today, no dearth of beds. Against 8645 total available beds, 4038 occupied n 4607 vacant. These are real beds, not mere figures. As of today, sufficient beds available. But some of them refuse admission. We won’t permit their mischief. Give us a few days. We r at it https://t.co/z8SGrRXeiO