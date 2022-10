कनाडा में दिवाली समारोह के बीच खालिस्तान समर्थकों ने डाला खलल, भारतीयों से मिला करारा जवाब (Video)

इंटरनेशनल डेस्कः कनाडा में दिवाली की रात मिसिसाग शहर में दिवाली की रात भारतीय नागरिकों और खालिस्तानी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान लगभग 400 से 500 लोग आपस में भिड़ गए। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने दिवाली समारोह में खलल डालने की कोशिश की तो हरियाणा के छोरों ने मुहतोड़ जवाब दिया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। पुलिस के अनुसार घटना स्थल पर एक पक्ष ने भारतीय तिरंगा लहराया, जबकि दूसरे पक्ष ने खालिस्तानी बैनर लिए हुए दिखाई दिए।

The heat between #khalistani and #indian Nationalists on #Dewali. The city of #brampton felt like a war zone. Where the fireworks went off till 4 am. Not to mention all the litter left behind. Which was later cleaned up by some international students. #Brampton #Diwali2022 pic.twitter.com/Md5KlHdZX4