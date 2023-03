राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र को शर्मसार किया, बीजेपी ने पूछा- खरगेजी क्या आप शर्मनाक टिप्पणी का समर्थन करते हैं?

नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर उन पर निशाना साधा है। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विदेशी जमीन से भारत के लोकतंत्र, राजनीति, संसदीय प्रणाली को शर्मसार करने की कोशिश की है। रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल गांधी ने यूरोप एवं अमेरिका से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का अनुरोध कर भारतीयों को ‘‘शर्मिंदा'' किया, यह पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना है।

We ask Congress pres Mr Kharge if you feel that you are an elected pres of Congress, do you support this irresponsible & shameful comment of Rahul Gandhi that 'America & Europe must intervene in India to restore democracy'? If you don't support Rahul Gandhi's statement, then… https://t.co/HHo7mmJmSz pic.twitter.com/KHPHXmVrtQ — ANI (@ANI) March 7, 2023