56 हजार रुपए का स्कार्फ लेकर PM मोदी को घेरने पहुंचे थे खड़गे, खुद ही घिरे...प्रधानमंत्री ने लूटी वाहवाही

नेशनल डेस्क: संसद में इन दिनों बजट सत्र चल रह है जो काफी हंगामेदार है। सरकार और विपक्ष के बीच कई अलग-अलग मुद्दों को लेकर जमकर तकरार हो रही है। मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। वहीं बुधवार को पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी की खूब वाहवाही भी हुई। दरअसल पीएम मोदी बुधवार जो जैकेट पहनकर लोकसभा में आए थे, वो प्लास्टिक की बोतलों से बनी थीं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने स्कार्फ को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं।

