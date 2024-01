असम में Rahul Gandhi और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को खतरा? खड़गे ने अमित शाह को पत्र लिख कहा...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। उन्होंने इस पत्र के माध्यम से अमित शाह से आग्रह किया है कि वह असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' में शामिल अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करें। खड़गे ने 23 जनवरी की तिथि वाले इस पत्र में दावा किया कि कई मौकों पर असम पुलिस सुनियोजित ढंग से खड़ी रही या फिर उसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा घेरे में सेंध लगाते हुए राहुल गांधी के निकट पहुंचने दिया।

Congress president Mallikarjun Kharge wrote a letter to Union Home Minister Amit Shah last night on the alleged security issues faced by Congress MP Rahul Gandhi and the Bharat Jodo Nyay Yatra in Assam over the past few days. pic.twitter.com/PW6h2xNM1p — ANI (@ANI) January 24, 2024