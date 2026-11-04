खड़गे को किरेन रिजिजू का करारा जवाब, कहा- 'दिमागी नक्सल' कोई नैरेटिव नहीं, एक शब्द है

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर पलटवार किया। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए यह टिप्पणी की थी। रिजिजू ने ऐसे लोगों की चार श्रेणियां बताईं, जिन्हें...

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर पलटवार किया। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए यह टिप्पणी की थी। रिजिजू ने ऐसे लोगों की चार श्रेणियां बताईं, जिन्हें उन्होंने 'दिमागी नक्सल' करार दिया।



X पर एक पोस्ट में रिजिजू ने कहा, "खड़गे जी, 'दिमागी नक्सल' एक शब्द है, कोई नैरेटिव (कथा) नहीं।" इन चार श्रेणियों को गिनाते हुए रिजिजू ने कहा कि इस शब्द का मतलब उन लोगों से है जो माओवादी एजेंडे का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते; जो अलगाववादियों के साथ खड़े हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं; और जो भारत की विकास परियोजनाओं को रोकना चाहते हैं।

उन्होंने उन लोगों को भी इसमें शामिल किया, जो उनके अनुसार, पूर्वोत्तर (नॉर्थ-ईस्ट) को भारत से अलग करने के लिए 'चिकन नेक' (संकरे गलियारे) को काटने की साजिश रचते हैं।

उन्होंने X पर लिखा, "खड़गे जी, 'दिमागी नक्सल' एक शब्द है, कोई नैरेटिव नहीं। 'दिमागी नक्सल' केवल वे हैं जो: माओवादी एजेंडे का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते; जो अलगाववादियों के साथ खड़े हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं; जो भारत की विकास परियोजनाओं को रोकना चाहते हैं; और जो पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने के लिए 'चिकन नेक' को काटने की साजिश रचते हैं।"

PM Modi is parroting his flop line of “Dimaagi Naxal” ! He has NO answer on Vote Chori and the Open Challenge by Shri @RahulGandhi to discuss how he mortgaged Indian interests to Foreign powers! 1️⃣ Shah is telling us 3 Crore Voters are घुसपैठिया! What was he doing as Home Minister for years, letting “illegal” people enter India? He should be sacked for his incompetence. 2️⃣ ECI has taken 5 U-Turns on SIR. This includes a complete change of Form 6, which was termed as “Illegal” by fellow Election Commissioners! Why? The last session of Parliament has not been prorogued for 83 days and counting. And now, when the next session is on the anvil, they want a special session. The Public Impeachment of CEC Gyanesh Kumar, the massive “Vote Bachao” Ramlila Maidan rally has rattled Modiji-Shah !! You don’t come to the Parliament. You have not done a SINGLE OPEN PRESS CONFERENCE, it’s time you came for a DEBATE. Come forward, Face Questions. Tell the Nation why did you indulge in VOTE CHORI !! — Mallikarjun Kharge (@kharge) November 4, 2026

इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती दिए जाने के बीच, खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री 'दिमागी नक्सल' जैसे बेअसर नैरेटिव को बार-बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि उनके पास 'वोट चोरी' के आरोपों का कोई जवाब नहीं है।



X पर एक पोस्ट में, खड़गे ने भारत निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया कि उसने SIR (फॉर्म 6 सहित) के मामले में पांच बार अपना रुख बदला (U-टर्न लिया), जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों ने ही इसे कथित तौर पर गैर-कानूनी बताया था।



इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) से सवाल करते हुए खड़गे ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की सार्वजनिक आलोचना और 'वोट बचाओ' रामलीला मैदान रैली ने पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हिलाकर रख दिया है। "पीएम मोदी अपनी वही पुरानी 'दिमागी नक्सल' वाली फ्लॉप बात दोहरा रहे हैं! उनके पास 'वोट चोरी' के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं है। श्री @राहुल गांधी ने उन्हें खुली चुनौती दी है कि वे इस बात पर चर्चा करें कि कैसे उन्होंने विदेशी ताकतों के सामने भारत के हितों को गिरवी रख दिया!" उन्होंने कहा।

"शाह कह रहे हैं कि 3 करोड़ मतदाता 'घुसपैठिए' हैं! इतने सालों तक गृह मंत्री रहते हुए वे क्या कर रहे थे, जो 'अवैध' लोगों को भारत में आने दिया? अपनी अयोग्यता के लिए उन्हें पद से हटा दिया जाना चाहिए। ECI ने SIR (मतदाता सूची) के मामले में 5 बार अपना रुख बदला है (U-टर्न लिया है)। इसमें 'फॉर्म 6' को पूरी तरह से बदल देना भी शामिल है, जिसे अन्य चुनाव आयुक्तों ने ही 'अवैध' करार दिया था! ऐसा क्यों? संसद का पिछला सत्र 83 दिनों से खत्म (prorogued) नहीं किया गया है, और यह सिलसिला जारी है। और अब, जब अगला सत्र आने वाला है, तो उन्हें एक विशेष सत्र चाहिए।



CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जनता द्वारा सवाल उठाए जाने और रामलीला मैदान में हुई विशाल 'वोट बचाओ' रैली ने मोदी जी और शाह को हिला कर रख दिया है!! आप संसद में नहीं आते। आपने एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है; अब समय आ गया है कि आप बहस (डिबेट) के लिए आएं। सामने आएं, सवालों का सामना करें। देश को बताएं कि आपने 'वोट चोरी' क्यों की!!" खड़गे ने कहा।



खड़गे की यह टिप्पणी तब आई है, जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को विदेशी संबंधों के आरोपों पर खुली बहस की चुनौती फिर से दी है। उन्होंने कहा कि मोदी कोई भी जगह चुन लें, और चाहें तो RSS प्रमुख मोहन भागवत को ही जज बना लें।