विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलने के लिए UGC की गाइडलाइंस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों (Universities and Colleges) को खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में UGC द्वारा तैयार किए गए सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के दिशानिर्देश के अनुपालन के लिए संबंधित राज्य/ केंद्र सरकारें फैसला करेंगी। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकते हैं।

Stories You May Like